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Киченок и Остапенко пробились в полуфинал парного турнира в Дохе
Отличный результат
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок и латвийская теннисистка Елена Остапенко одержали победу в четвертьфинальном матче турнира в Дохе. Соперницами украинско-латвийского дуэта стали Чжань Хаоцин и Латиша Чжань (Китайский Тайбэй)
Доха, Катар. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Чжань Хаоцин/Латиша Чжань (Китайский Тайбэй) 7:5, 6:1
Стоит отметить, что для Киченок и Остапенко это уже третий полуфинал в этом году.
За выход в финал Надежда и Елена будут бороться с парой Ян Чжаосюань/Вера Звонарёва (Китай/-).
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