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Завацкая успешно преодолела квалификацию Дубай
Украинка сыграет в основной сетке
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №277) успешно преодолела стадию квалификации турнира в Дубай (ОАЭ).
В финальном матче отбора за право сыграть в основной сетке соревнований наша спортсменка одолела представительницу Румынии Стефанию Божику (WTA №831).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу украинки, на счету которой 64 выигранных очков, 73% и 53% первой и второй подач соответственно, 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 из 10 использованных брейков.
В этом сезоне Завацкая впервые пробилась в основную сетку турниров WTA. Соперница Катарины по первому кругу станет известна позже.
Напомним, что ранее Долгополов
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