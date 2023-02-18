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Завацкая успешно преодолела квалификацию Дубай

Теннис
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Украинка сыграет в основной сетке

Завацкая успешно преодолела квалификацию Дубай

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №277) успешно преодолела стадию квалификации турнира в Дубай (ОАЭ).

В финальном матче отбора за право сыграть в основной сетке соревнований наша спортсменка одолела представительницу Румынии Стефанию Божику (WTA №831).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу украинки, на счету которой 64 выигранных очков, 73% и 53% первой и второй подач соответственно, 0 эйсов, 6 двойных ошибок и 6 из 10 использованных брейков.

В этом сезоне Завацкая впервые пробилась в основную сетку турниров WTA. Соперница Катарины по первому кругу станет известна позже.

Напомним, что ранее Долгополов выступил против допуска россиян на Олимпиаду 2024.

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В статье: Катарина Завацкая
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