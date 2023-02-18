Украинец Алексей Крутых выиграл первый матч в АТР-туре

Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) победил в первом круге квалификации турнира в Дохе (Катар).

В стартовом матче он одолел представителя Италии Маттео Арнальди (АТР №109).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашего соотечественника, на счету которого 2 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 4 использованных брейков, 1 двойная ошибка.

Теперь счет личных встреч между теннисистами 1-1.

Эта победа стала первой для Крутых в АТР-туре за всю карьеру.

Во втором раунде отбора Крутых сыграет против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).