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Украинец Алексей Крутых выиграл первый матч в АТР-туре
Прекрасное персональное достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) победил в первом круге квалификации турнира в Дохе (Катар).
В стартовом матче он одолел представителя Италии Маттео Арнальди (АТР №109).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-4) в пользу нашего соотечественника, на счету которого 2 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 4 использованных брейков, 1 двойная ошибка.
Теперь счет личных встреч между теннисистами 1-1.
Эта победа стала первой для Крутых в АТР-туре за всю карьеру.
Во втором раунде отбора Крутых сыграет против Юки Бхамбри (№684 ATP) или Павла Котова (№126 ATP).
Напомним, что ранее Завацкая
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