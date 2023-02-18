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Даяна Ястремская – в основной сетке турнира в Дубай

Теннис
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Удачи на турнире

Даяна Ястремская – в основной сетке турнира в Дубай

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №99) успешно преодолела стадию квалификации турнира в Дубай (ОАЭ).

В финальном матче отбора за право сыграть в основной сетке соревнований наша спортсменка преодолела представительницу США Лоран Дэвис (WTA №49).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу украинки, на счету которой 64% и 52% первой и второй подач соответственно, 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 из 9 использованных брейков.

Соперница Даяны по первому кругу станет известна позже.

Напомним, что ранее Долгополов выступил против допуска россиян на Олимпиаду 2024.

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В статье: Даяна Ястремская
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