Даяна Ястремская – в основной сетке турнира в Дубай

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №99) успешно преодолела стадию квалификации турнира в Дубай (ОАЭ).

В финальном матче отбора за право сыграть в основной сетке соревнований наша спортсменка преодолела представительницу США Лоран Дэвис (WTA №49).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу украинки, на счету которой 64% и 52% первой и второй подач соответственно, 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 из 9 использованных брейков.

Соперница Даяны по первому кругу станет известна позже.