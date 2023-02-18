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Даяна Ястремская – в основной сетке турнира в Дубай
Удачи на турнире
Фото: InsideTheGames
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №99) успешно преодолела стадию квалификации турнира в Дубай (ОАЭ).
В финальном матче отбора за право сыграть в основной сетке соревнований наша спортсменка преодолела представительницу США Лоран Дэвис (WTA №49).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-3) в пользу украинки, на счету которой 64% и 52% первой и второй подач соответственно, 7 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 из 9 использованных брейков.
Соперница Даяны по первому кругу станет известна позже.
Напомним, что ранее Долгополов
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