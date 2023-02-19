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Ястремская успешно стартовала на турнире в Дубай

Теннис
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Победила опытную соперницу

Ястремская успешно стартовала на турнире в Дубай

Фото: Hobart International

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (№99 WTA) победила в первом круге турнира в Дубай. На старте соревнований она обыграла Ализе Корне из Франции (№60 WTA).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу нашей спортсменки, на счету которой 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 7 использованных брейков, 5 двойных ошибок.

Это была третья встреча теннисисток, украинка выигрывает 2:1.

Во втором раунде Ястремская сыграет против рашистки Кудерметовой (№11 WTA) или своей соотечественницы Ангелины Калининой (№33 WTA).

Напомним, что ранее первая ракетка мира поддержала Украину.

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В статье: Даяна Ястремская
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