Ястремская успешно стартовала на турнире в Дубай

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (№99 WTA) победила в первом круге турнира в Дубай. На старте соревнований она обыграла Ализе Корне из Франции (№60 WTA).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу нашей спортсменки, на счету которой 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 7 использованных брейков, 5 двойных ошибок.

Это была третья встреча теннисисток, украинка выигрывает 2:1.

Во втором раунде Ястремская сыграет против рашистки Кудерметовой (№11 WTA) или своей соотечественницы Ангелины Калининой (№33 WTA).