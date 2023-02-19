Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская успешно стартовала на турнире в Дубай
Победила опытную соперницу
Фото: Hobart International
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (№99 WTA) победила в первом круге турнира в Дубай. На старте соревнований она обыграла Ализе Корне из Франции (№60 WTA).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу нашей спортсменки, на счету которой 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 7 использованных брейков, 5 двойных ошибок.
Это была третья встреча теннисисток, украинка выигрывает 2:1.
Во втором раунде Ястремская сыграет против рашистки Кудерметовой (№11 WTA) или своей соотечественницы Ангелины Калининой (№33 WTA).
Напомним, что ранее первая ракетка мира
Популярное сейчас
- ВСУ ликвидировали еще 590 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Мудрик мог стать героем последних секунд. Челси - Саутгемптон 0:1. ВИДЕО обзор матча
- Генштаб ВСУ: Авиация ВСУ в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения окупантов
- Завацкая успешно преодолела квалификацию Дубай
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО