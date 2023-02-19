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С крутым камбеком. Украинец Крутых победил россиянина в финале квалификации Дохи
Алексей Крутых впервые пробился в основную сетку турнира ATP
Фото: ukrgate.com
Украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в решающем матче квалификации на турнире серии АТР в Дохе над россиянином Павлом Котовым.
Первый сет Крутых проиграл почти без шансов – 1:6. Однако в двух последующих сильнее уже был украинец, не отдавший оппоненту ни одного гейма на своей подаче.
Благодаря этой победе Крутых выходит в основную сетку турнира АТР в Дохе. Уже завтра его ожидает дуэль в первом круге со 140-й ракеткой мира, британцем Лайемом Броуди.
АТР. Доха. Квалификация. Финал
Алексей Крутых (Украина, 169) – Павел Котов (Россия, 126) 1:6, 6:3, 6:3
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