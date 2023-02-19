С крутым камбеком. Украинец Крутых победил россиянина в финале квалификации Дохи

Украинский теннисист Алексей Крутых одержал победу в решающем матче квалификации на турнире серии АТР в Дохе над россиянином Павлом Котовым.

Первый сет Крутых проиграл почти без шансов – 1:6. Однако в двух последующих сильнее уже был украинец, не отдавший оппоненту ни одного гейма на своей подаче.

Благодаря этой победе Крутых выходит в основную сетку турнира АТР в Дохе. Уже завтра его ожидает дуэль в первом круге со 140-й ракеткой мира, британцем Лайемом Броуди.

АТР. Доха. Квалификация. Финал

Алексей Крутых (Украина, 169) – Павел Котов (Россия, 126) 1:6, 6:3, 6:3