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Костюк в трех сетах обыграла теннисистку из Турции, пробившись во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае
Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), пробившись во второй круг.
Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз из Турции. Поединок продолжался два часа.
Костюк сделала брейк в первом сете, но затем проиграла две своих подачи, уступив в партии. Второй сет остался за украинкой. В третьей партии Марта трижды взяла подачу соперницы, оформив победу в матче.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала
Ипек Оз (Турция) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 4:6, 2:6
В 1/16 финала соревнований Костюк встретится с Белиндой Бенчич з Швейцарии.
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