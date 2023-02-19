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Костюк в трех сетах обыграла теннисистку из Турции, пробившись во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае

Теннис
(2 голосов)

Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз

Костюк в трех сетах обыграла теннисистку из Турции, пробившись во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), пробившись во второй круг.

Марта в трех сетах обыграла Ипек Оз из Турции. Поединок продолжался два часа.

Костюк сделала брейк в первом сете, но затем проиграла две своих подачи, уступив в партии. Второй сет остался за украинкой. В третьей партии Марта трижды взяла подачу соперницы, оформив победу в матче.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/32 финала

Ипек Оз (Турция) – Марта Костюк (Украина) – 6:4, 4:6, 2:6

В 1/16 финала соревнований Костюк встретится с Белиндой Бенчич з Швейцарии.

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