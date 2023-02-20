Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР

Назван обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов. Украинец Алексей Крутых улучшил свой личный рекорд в рейтинге АТР на две позиции, поднявшись на 167-е место. Напомним, что он преодолел отборочный этап на турнире АТР в Дохе.

Что касается Виталия Сачко, то он поднялся на 6 строчек в рейтинге и теперь занимает 334-е место. Илья Марченко потерял 12 позиций опустившись на 375-е место.

В топ-500 рейтинг АТР также вошли: Александр Овчаренко - 382-е место, Владислав Орлов - 388-е место (-1) и Олег Приходько - 440-е место (+4).