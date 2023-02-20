Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР
Украинец проводит неплохую неделю
Фото: Maia Open 2021
Назван обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов. Украинец Алексей Крутых улучшил свой личный рекорд в рейтинге АТР на две позиции, поднявшись на 167-е место. Напомним, что он преодолел отборочный этап на турнире АТР в Дохе.
Что касается Виталия Сачко, то он поднялся на 6 строчек в рейтинге и теперь занимает 334-е место. Илья Марченко потерял 12 позиций опустившись на 375-е место.
В топ-500 рейтинг АТР также вошли: Александр Овчаренко - 382-е место, Владислав Орлов - 388-е место (-1) и Олег Приходько - 440-е место (+4).
Популярное сейчас
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Украинская авиация за воскресенье нанесла почти 30 ударов по россиянам - Генштаб
- Разгром от МЮ, характер ПСЖ, спокойная Барселона. Главные новости за 19 февраля
- С крутым камбеком. Украинец Крутых победил россиянина в финале квалификации Дохи
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО