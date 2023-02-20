  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР

Теннис
(1 голосов)

Украинец проводит неплохую неделю

Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР

Фото: Maia Open 2021

Новина українською

Назван обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов. Украинец Алексей Крутых улучшил свой личный рекорд в рейтинге АТР на две позиции, поднявшись на 167-е место. Напомним, что он преодолел отборочный этап на турнире АТР в Дохе.

Что касается Виталия Сачко, то он поднялся на 6 строчек в рейтинге и теперь занимает 334-е место. Илья Марченко потерял 12 позиций опустившись на 375-е место.

В топ-500 рейтинг АТР также вошли: Александр Овчаренко - 382-е место, Владислав Орлов - 388-е место (-1) и Олег Приходько - 440-е место (+4).

По теме
yellow-arrow
Костюк в трех сетах обыграла теннисистку из Турции, пробившись во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае
yellow-arrow
С крутым камбеком. Украинец Крутых победил россиянина в финале квалификации Дохи
yellow-arrow
Ястремская успешно стартовала на турнире в Дубай
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде