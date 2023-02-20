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Дубай. Ангелина Калинина обыграла россиянку и теперь сыграет с Ястремской

Теннис
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Дубай. Ангелина Калинина обыграла россиянку и теперь сыграет с Ястремской

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в матче против десятой сеяной на турнире WTA в ОАЭ. На старте соревнований она обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Дубай. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Вероника Кудерметова (-, 10) 6:3, 5:7, 7:5

Первый сет украинка выиграла, после чего не смогла сохранить преимущество во второй партии. В решающем сете Калинина оказалась сильнее и вырвала победу в матче.

Для украинки это был 17-й матч против соперницы из топ-20, в котором она одержала шестую победу.

Во втором круге Ангелина Калинина сыграет против Даяны Ястремской.

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В статье: Ангелина Калинина
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