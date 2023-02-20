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Новак Джокович близок к очередному рекорду
Он проводит 377-ю неделю в статусе первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович проводит 377-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Он сравнялся с рекордом немецкой спортсменки Штеффи Граф.
На следующей неделе Джокович обойдёт Граф и станет лидером среди мужчин и женщин по этому показателю. Рекорд представительницы Германии держится с 1997 года.
На своём последнем турнире Australian Open Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах "Большого шлема".
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