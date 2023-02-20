  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович близок к очередному рекорду
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович близок к очередному рекорду

Теннис
(1 голосов)

Он проводит 377-ю неделю в статусе первой ракетки мира

Новак Джокович близок к очередному рекорду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович проводит 377-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Он сравнялся с рекордом немецкой спортсменки Штеффи Граф.

На следующей неделе Джокович обойдёт Граф и станет лидером среди мужчин и женщин по этому показателю. Рекорд представительницы Германии держится с 1997 года.

На своём последнем турнире Australian Open Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах "Большого шлема".

По теме
yellow-arrow
Дубай. Ангелина Калинина обыграла россиянку и теперь сыграет с Ястремской
yellow-arrow
Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР
yellow-arrow
Костюк в трех сетах обыграла теннисистку из Турции, пробившись во второй круг турнира WTA 1000 в Дубае
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде