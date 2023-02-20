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Президент ATP: Сейчас три поколения борются за самые важные титулы в теннисе

Теннис
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Президент высказался о смене поколений

Президент ATP: Сейчас три поколения борются за самые важные титулы в теннисе

Фото: sport.ru

Новина українською

Президент ATP Андреа Гауденци порассуждал на тему смены поколений в мужском теннисе.

"Я действительно считаю, что теннис — фантастическая игра. Как известно, мы переживали разные поколения: от Виласа, Борга, Макинроя, Виландера, Беккера до Агасси и Сампраса. Все говорили, что после Агасси и Сампраса, которые были очень, очень популярны в 90-х, когда я играл, будет большой разрыв. Затем появились Роджер, Рафа и Новак, которые бьют все рекорды. Я никогда не слышал, чтобы до их расцвета кто-нибудь говорил, что кто-то сможет выиграть больше турниров "Большого шлема", чем Сампрас, а за последние 15 лет у нас есть три игрока, превзошедших это достижение.

Я думаю, что мы находимся в отличном положении, потому что у нас есть старое поколение — Рафа и Новак всё ещё играют — и новое поколение, которое мы называем NextGen: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Хольгер Руне. Кроме того, есть и прекрасное "серединное" поколение: Оже-Альяссим, Медведев, Циципас. Все эти ребята являются большими личностями. Я думаю, что лучше и быть не может, потому что три поколения, очевидно, борются за самые важные титулы в теннисе", — приводит слова Гауденци ge.globo.com.

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В статье: АТР
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