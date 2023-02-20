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Алексей Крутых уступил на старте турнира в Дохе
Алексей фБроди добыл волевую победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Крутых покидает турнире ATP 250 в Катаре. В матче первого круга украинец одолел Лиама Броди из Великобритании.
Доха, Катар. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Лиам Броди (Великобритания) 0:6, 6:4, 6:7(2)
Украинский теннисист не смог прервать победную серию Броди, который выиграл уже восьмой матч подряд. В первой половине февраля британец стал чемпионом на "челленджере" в Вильнюсе.
Напомним, Алексей впервые сыграл на турнире уровня ATP. В основную сетку он попал после двух побед в квалификации.
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