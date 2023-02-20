Алексей Крутых уступил на старте турнира в Дохе

Алексей Крутых покидает турнире ATP 250 в Катаре. В матче первого круга украинец одолел Лиама Броди из Великобритании.

Доха, Катар. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Лиам Броди (Великобритания) 0:6, 6:4, 6:7(2)

Украинский теннисист не смог прервать победную серию Броди, который выиграл уже восьмой матч подряд. В первой половине февраля британец стал чемпионом на "челленджере" в Вильнюсе.

Напомним, Алексей впервые сыграл на турнире уровня ATP. В основную сетку он попал после двух побед в квалификации.