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Алексей Крутых уступил на старте турнира в Дохе

Теннис
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Алексей фБроди добыл волевую победу

Алексей Крутых уступил на старте турнира в Дохе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Алексей Крутых покидает турнире ATP 250 в Катаре. В матче первого круга украинец одолел Лиама Броди из Великобритании.

Доха, Катар. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Лиам Броди (Великобритания) 0:6, 6:4, 6:7(2)

Украинский теннисист не смог прервать победную серию Броди, который выиграл уже восьмой матч подряд. В первой половине февраля британец стал чемпионом на "челленджере" в Вильнюсе.

Напомним, Алексей впервые сыграл на турнире уровня ATP. В основную сетку он попал после двух побед в квалификации.

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В статье: Алексей Крутых
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Источник:
BTU

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