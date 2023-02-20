Катарина Завацкая покидает турнир в Дубае на старте соревнований

Катарина Завацкая завершила выступление на соревнованиях в ОАЭ. В матче первого круга она обыграла Елену Остапенко из Латвии.

Дубай, ОАЭ. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) 1:6, 4:6

Украинская теннисистка во второй раз сыграла против Остапенко. Для Завацкой сегодняшний матч был седьмым против соперницы из топ-20 рейтинга, в котором она потерпела седьмое поражение.