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Катарина Завацкая покидает турнир в Дубае на старте соревнований
Не повезло
Фото: Getty Images
Катарина Завацкая завершила выступление на соревнованиях в ОАЭ. В матче первого круга она обыграла Елену Остапенко из Латвии.
Дубай, ОАЭ. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) 1:6, 4:6
Украинская теннисистка во второй раз сыграла против Остапенко. Для Завацкой сегодняшний матч был седьмым против соперницы из топ-20 рейтинга, в котором она потерпела седьмое поражение.
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Источник:BTU
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