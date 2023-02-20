Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Дохе

Британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который будет проходить до 25-го февраля.

На старте Маррей одолел итальянца Лоренцо Сонего.

ATP-250. Доха

Энди Маррей - Лоренцо Сонего 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)

Встреча Маррея с Сонего продлилась 2 часа 33 минуты. Энди один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором раунде Маррей сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым