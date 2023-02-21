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Калинина победила Ястремскую в украинском дерби на турнире в Дубае
Победа за первой ракеткой Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в матче второго круга турнира серии WTA в Дубае сошлись две украинские теннисистки Ангелина Калинина (10 номер посева на турнире) и Даяна Ястремская (квалифайер). Упорный поединок длился более двух часов и завершился в пользу Калининой.
В пяти первых геймах ни одна из соперниц не смогла взять свою подачу. При счете 5:4 на первый сет подавала Ангелина, однако Ястремская взяла три гейма подряд и завершила сет в свою пользу. Судьба второй партии определилась в пятом гейме: Калинина, за несколько минут до этого не без проблем ушедшая из двух брейк-поинтов, сделала собственный брейк и довела партию до победы. В решающем сете соперницы снова начали обмен брейками, но теперь уже успешнее была Ангелина.
За весь матч украинки на двоих совершили 12 двойных ошибок, а Ястремская отметилась семью подачами на вылет.
Следующей соперницей Калининой будет чешка Каролина Гарсия, которая на данный момент занимает 18 место в рейтинге WTA.
WTA. Дубай. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, 33) - Даяна Ястремская (Украина, 122) 5:7, 6:2, 6:3
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