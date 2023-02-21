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Ром. Илья Марченко покидает турнир на старте соревнований

Теннис
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Украинец не сумел добиться результатов

Ром. Илья Марченко покидает турнир на старте соревнований

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко уступил в стартовом матче турнира ATP Challenger Tour. В матче первого круга он обыграл Райана Харрисона из США.

Ром, США. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Райан Харрисон (США) 3:6, 6:3, 3:6

Илья Марченко два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, сделал два брейка и проиграл три гейма на своей подаче.

Илья Марченко и Райан Харрисон сыграли друг с другом второй раз. В 2016 украинец в трех сетах победил американца на турнире АТР в Акапулько.

В следующем круге американец сыграет с Ельмаром Еюповичем.

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В статье: Илья Марченко
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