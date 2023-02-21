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Рафаэль Надаль: Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года
Испанец считает, что не заслужил эту награду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль высказался о награде, присуждаемой лучшему спортсмену года. Он попал в список номинантов вместе с аргентинским футболистом Лионелем Месси.
"Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году… Давай, Лео Месси, ты это заслужил", — написал Надаль в социальных сетях.
Рафаэль Надаль также оспорит эту награду с футболистом Килианом Мбаппе, баскетболистом Стефеном Карри, гонщиком Максом Ферстаппеном и легкоатлетом Арманом Дюплантисом.
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