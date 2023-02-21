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Марта Костюк не смогла обыграть Белинду Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Теннис
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Украинская теннисистка не сумела переломить ход матча в свою пользу

Марта Костюк не смогла обыграть Белинду Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк покидает турнир WTA 1000 в ОАЭ. Её соперницей стала Белинда Бенчич из Швейцарии.

Дубай, ОАЭ. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) 7:6(7), 6:7(5), 4:6

В стартовом сете Костюк отыгралась со счёта 5:3 и записала гейм себе в актив, а во втором уже сама упустила преимущество, ведя 3:1. Далее украинка перевела игру на тай-брейк, однако там сильнее оказалась швейцарка. После второго сета Марта взяла медицинский перерыв из-за проблем с правой рукой. В итоге победа осталась за Бенчич.

Матч продолжался 3 часа 26 минут. За это время Костюк выполнила 5 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.

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В статье: Марта Костюк
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