Марта Костюк не смогла обыграть Белинду Бенчич во втором круге турнира в Дубае

Марта Костюк покидает турнир WTA 1000 в ОАЭ. Её соперницей стала Белинда Бенчич из Швейцарии.

Дубай, ОАЭ. Второй круг

Марта Костюк (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) 7:6(7), 6:7(5), 4:6

В стартовом сете Костюк отыгралась со счёта 5:3 и записала гейм себе в актив, а во втором уже сама упустила преимущество, ведя 3:1. Далее украинка перевела игру на тай-брейк, однако там сильнее оказалась швейцарка. После второго сета Марта взяла медицинский перерыв из-за проблем с правой рукой. В итоге победа осталась за Бенчич.

Матч продолжался 3 часа 26 минут. За это время Костюк выполнила 5 подач навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 4 брейкпоинта.