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Дубай. Ига Швёнтек обыграла Фернандес и вышла в 1/8 финала соревнований
Польская теннисистка отдала всего 2 гейма сопернице
Фото: Sporting News
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала уверенную победу на турнире категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), обыграв канадку Лейлу Фернандес (37-я ракетка мира).
WTA-1000. Дубай. Второй круг
Ига Швёнтек - Лейла Фернандес 6:1, 6:1
Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Лейла Фернандес не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Иги Швёнтек пять эйсов, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи возможных.
Напомним, что турнир в Дубае продлится до 25 февраля.
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