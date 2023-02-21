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Кори Гауфф отдала 4 гейма Саснович и вышла в 1/8 финала турнира в Дубае
Американка провела легкий матч
фото - rolandgarros.com
Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), победив белоруску Александру Саснович.
WTA-1000. Дубай. 1/16 финала
Кори Гауфф - Александра Саснович 6:0, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Александра Саснович сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Кори Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных.
В следующем круге Кори Гауфф встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Мари Боузкова (Чехия).
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