Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубай. Людмила Киченок и Елена Остапенко вырвали победу во втором круге соревнованй
Украинско-латвийская пара продолжает борьбу за титул
фото - btu.org.ua
Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Дубае. Украинско-латвийская пара обыграла Тимеа Бабош и Кристину Младенович.
Дубай, ОАЭ. Второй круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) 6:1, 7:6(4)
Во втором сете Киченок и Остапенко могли проиграть сет, но на тай-брейке теннисистки сделали два мини-брейка и проиграли один розыгрыш на своей подаче.
Следующие соперницы Людмилы и Елены определятся в матче Ян Чжаосюань/Вера Звонарёва (Китай/-) - Сюко Аояма/Макото Ниномия.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Стендап с паузами на кашель. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ
- Defence Express: ВСУ получат от США редкий тип боевых машин Bradley – что они умеют?
- Алексей Крутых обновил личный рекорд в рейтинге АТР
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО