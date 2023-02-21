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Дубай. Людмила Киченок и Елена Остапенко вырвали победу во втором круге соревнованй

Теннис
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Украинско-латвийская пара продолжает борьбу за титул

Дубай. Людмила Киченок и Елена Остапенко вырвали победу во втором круге соревнованй

фото - btu.org.ua

Новина українською

Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в четвертьфинал турнира в Дубае. Украинско-латвийская пара обыграла Тимеа Бабош и Кристину Младенович.

Дубай, ОАЭ. Второй круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция) 6:1, 7:6(4)

Во втором сете Киченок и Остапенко могли проиграть сет, но на тай-брейке теннисистки сделали два мини-брейка и проиграли один розыгрыш на своей подаче.

Следующие соперницы Людмилы и Елены определятся в матче Ян Чжаосюань/Вера Звонарёва (Китай/-) - Сюко Аояма/Макото Ниномия.

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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