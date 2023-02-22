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Леся Цуренко не смогла продолжить матч с Синяковой на старте турнира в Мериде
Украинка получила травму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко получила повреждение в матче против Екатерины Синяковой из Чехии.
Мерида, Мексика. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Катержина Синякова (Чехия) 5:7, отказ
Леся Цуренко отыграла один сет, после чего обратилась за помощью к врачу из-за проблем с ногой. Впоследствии украинка решила отказаться от продолжения матча.
На следующей неделе Цуренко заявлена на турнир WTA 250 в Монтеррее (Мексика).
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