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Леся Цуренко не смогла продолжить матч с Синяковой на старте турнира в Мериде

Теннис
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Украинка получила травму

Леся Цуренко не смогла продолжить матч с Синяковой на старте турнира в Мериде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко получила повреждение в матче против Екатерины Синяковой из Чехии.

Мерида, Мексика. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Катержина Синякова (Чехия) 5:7, отказ

Леся Цуренко отыграла один сет, после чего обратилась за помощью к врачу из-за проблем с ногой. Впоследствии украинка решила отказаться от продолжения матча.

На следующей неделе Цуренко заявлена на турнир WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

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В статье: Леся Цуренко
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