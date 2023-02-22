Дала бой, но проиграла. Калинина уступила 18-й ракетке мира на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение в третьем круге турнира серии WTA в Дубае от чешки Каролины Плишковой.

Соперница Калининой находится выше в рейтинге и считалась фавориткой противостояния. Впрочем, после проигранного первого сета Ангелина смогла забрать второй, уйдя с двух матч-боллов. Впрочем, в третьей партии Плишкова все же вырвала победу за счет двух брейков.

В общей сложности поединок длился 2 часа и 48 минут. Калинина совершила меньше эйсов (6:13), больше двойных ошибок (5:3) и хуже реализовывала брейк-поинты (1/4 против 4/4).

Ангелина Калинина (Украина, 33) - Каролина Плишкова (Чехия, 18) 5:7, 7:6, 2:6