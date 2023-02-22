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Экс-первая ракетка мира в парном разряде Мирза завершила карьеру
Теннисистка заявила, что турнир в Дубае станет последним для неё
Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, индийская теннисистка Саня Мирза провела свой последний матч.
Ранее спортсменка заявляла, что турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) станет последним в её карьере.
Во втором круге Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай). Турнир в Дубае продлится до 25 февраля.
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