Экс-первая ракетка мира в парном разряде Мирза завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, индийская теннисистка Саня Мирза провела свой последний матч.

Ранее спортсменка заявляла, что турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) станет последним в её карьере.

Во втором круге Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай). Турнир в Дубае продлится до 25 февраля.