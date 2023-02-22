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Гарбинье Мугуруса пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами
Теннисистка решила сделать перерыв
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила, что сделает перерыв в соревнованиях и не сыграет на турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.
"В ближайшие недели я возьму перерыв в соревнованиях. При этом продолжу работать со своей командой, чтобы вернуться на свой теннисный уровень и почувствовать, что готова снова соревноваться", — приводит слова испанской теннисистки Marca.
Напомним, что турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт с 8 по 19 марта, а в Майами (США) с 21 марта по 2 апреля.
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