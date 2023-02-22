Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Феликс Оже-Альяссим добыл волевую победу в матче второго круга турнира в Дохе
Канадец провел отличный матч
Фото: Чемпионат
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Джэйсона Каблера во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе.
Феликс Оже-Альяссим - Джэйсон Каблер 4:6, 6:1, 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Джэйсона Каблера четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Феликс Оже-Альяссим 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.
В следующем круге Оже-Альяссим встретится с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Квон Сон У (Южная Корея).
Популярное сейчас
- Шинник отказывался проводить спарринг с казахстанским клубом из-за того, что там играют украинцы
- Оказался ненужным Ротаню. Александрию покинул еще один игрок
- Россияне снизили активность: наступали возле 7 населенных пунктов, авиацию не применяли
- С крутым камбеком. Украинец Крутых победил россиянина в финале квалификации Дохи
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО