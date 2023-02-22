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Феликс Оже-Альяссим добыл волевую победу в матче второго круга турнира в Дохе

Теннис
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Канадец провел отличный матч

Феликс Оже-Альяссим добыл волевую победу в матче второго круга турнира в Дохе

Фото: Чемпионат

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл австралийца Джэйсона Каблера во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе.

Феликс Оже-Альяссим - Джэйсон Каблер 4:6, 6:1, 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Джэйсона Каблера четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Феликс Оже-Альяссим 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Квон Сон У (Южная Корея).

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В статье: Феликс Оже-Альяссім
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