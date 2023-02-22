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Каролина Плишкова снялась с турнира в Дубае
Таким образом Швёнтек проходит в следующий раунд
Каролина Плишкова снялась с турнира в Дубае из-за вирусного заболевания.
Напомним, что в третьем круге чешка победила Ангелину Калинину – 7:5, 6:7(6), 6:2.
Таким образом, Ига Швентек без борьбы вышла в полуфинал. На прошлой неделе в Дохе она также не играла четвертьфинал, так как Белинда Бенчич снялась из-за утомления.
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