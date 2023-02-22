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Каролина Плишкова снялась с турнира в Дубае

Теннис
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Таким образом Швёнтек проходит в следующий раунд

Каролина Плишкова снялась с турнира в Дубае

Новина українською

Каролина Плишкова снялась с турнира в Дубае из-за вирусного заболевания.

Напомним, что в третьем круге чешка победила Ангелину Калинину – 7:5, 6:7(6), 6:2.

Таким образом, Ига Швентек без борьбы вышла в полуфинал. На прошлой неделе в Дохе она также не играла четвертьфинал, так как Белинда Бенчич снялась из-за утомления.

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В статье: Ига Швёнтек
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