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Стефанос Циципас пропустит турнир категории ATP-500 в Акапулько
У теннисиста травма
Фото: ATP Tour
Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.
"С большим разочарованием сообщаю о своём снятия с Акапулько из-за травмы плеча, которую я получил на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Мексика – одно из моих любимых мест в мире, я всегда дорожил возможностью играть на таком престижном турнире.
Хоть снятие и удручает, я предпочту сосредоточиться на позитиве. Использую это время, чтобы отдохнуть, восстановиться и вернуться сильнее, чем когда-либо. Я буду продолжать упорно работать и стремиться к своим целям. Не сомневаюсь, что участники соревнований устроят в Акапулько настоящее шоу, а я буду подбадривать их издалека", — написал Циципас в своих социальных сетях.
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