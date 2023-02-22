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Доха. Энди Маррей выборол победу у Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
35-летний теннисист не сбавляет темпы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
Энди Маррей - Александр Зверев 7:6 (7:5), 2:6, 7:5
В матче второго круга Маррей он обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, бывшую вторую ракетку мира немца Александра Зверева (4). Встреча продлилась 3 часа 4 минуты. Маррей два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Зверева 11 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
За путёвку в полуфинал соревнований Маррей сразится со 170-й ракеткой мира Александром Мюллером из Франции.
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