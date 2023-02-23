Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились в полуфинал парного разряда в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в полуфинал парного разряда турнира в Дубае. Соперниками украинско-латвийской пары были Ян Чжаосюань из Китая и Вероника Звонарёва.

Дубай, ОАЭ. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Ян Чжаосюань/Вера Звонарёва (Китай) 6:7(3), 6:2, 10-8

Матч продлился 1 час 47 минут. За это время Киченок и Остапенко совершили 3 эйса и реализовали 4 брейкпоинта. В свою очередь Чжаосюань не подали подач навылет и реализовали 2 брейка.

В пятницу, 24 февраля Людмила и Елена встретятся с дуэтом Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-).