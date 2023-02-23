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Доха. Энди Маррей вышел в полуфинал соревнований
Теннисист добыл волевую победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в полуфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.
В четвертьфинальном матче 35-летний Маррей обыграл представителя Франции Александра Мюллера.
Энди Маррей - Александр Мюллер 4:6, 6:1, 6:2
Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Маррей девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Мюллера три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде Маррею предстоит встреча с чехом Иржи Легечкой.
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