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Дубай. Кори Гауфф уверенно вышла в полуфинал соревнований
Теннисистка не отдала сопернице ни единого сета
фото - rolandgarros.com
На турнире WTA в ОАЭ прошёл первый четвертьфинальный матч, в котором Кори Гауфф, обыграла Мэдисон Кис.
Дубай. Четвертьфинал
Кори Гауфф (США) - Мэдисон Кис (США) 6:2, 7:5
Американская теннисистка во второй раз победила свою соотечественницу за их три встречи. Матч продолжался 1 час 21 минуту.
Следующей соперницей американки станет Ига Швёнтек. Представительница Польши выиграла во всех пяти предыдущих матчах против Гауфф, в том числе четыре раз в прошлом году.
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