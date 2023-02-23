Дубай. Кори Гауфф уверенно вышла в полуфинал соревнований

На турнире WTA в ОАЭ прошёл первый четвертьфинальный матч, в котором Кори Гауфф, обыграла Мэдисон Кис.

Дубай. Четвертьфинал

Кори Гауфф (США) - Мэдисон Кис (США) 6:2, 7:5

Американская теннисистка во второй раз победила свою соотечественницу за их три встречи. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Следующей соперницей американки станет Ига Швёнтек. Представительница Польши выиграла во всех пяти предыдущих матчах против Гауфф, в том числе четыре раз в прошлом году.