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Дубай. Кори Гауфф уверенно вышла в полуфинал соревнований

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка не отдала сопернице ни единого сета

Дубай. Кори Гауфф уверенно вышла в полуфинал соревнований

фото - rolandgarros.com

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На турнире WTA в ОАЭ прошёл первый четвертьфинальный матч, в котором Кори Гауфф, обыграла Мэдисон Кис.

Дубай. Четвертьфинал

Кори Гауфф (США) - Мэдисон Кис (США) 6:2, 7:5

Американская теннисистка во второй раз победила свою соотечественницу за их три встречи. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

Следующей соперницей американки станет Ига Швёнтек. Представительница Польши выиграла во всех пяти предыдущих матчах против Гауфф, в том числе четыре раз в прошлом году.

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В статье: Кори Гауфф
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