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Кори Гауфф уступила Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае

Теннис
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Польская теннисистка снова обыграла свою оппонентку

Кори Гауфф уступила Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае

Фото: tennisnet

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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-1000 на турнире в Дубае.

Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии.

Кори Гауфф - Ига Швёнтек 6:4, 6:2

Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кори Гауфф два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале Ига Швёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.

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В статье: Ига Швёнтек
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