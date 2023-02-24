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Кори Гауфф уступила Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае
Польская теннисистка снова обыграла свою оппонентку
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-1000 на турнире в Дубае.
Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии.
Кори Гауфф - Ига Швёнтек 6:4, 6:2
Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кори Гауфф два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В финале Ига Швёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.
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