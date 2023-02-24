Кори Гауфф уступила Швёнтек в полуфинале турнира в Дубае

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф (шестой номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории WTA-1000 на турнире в Дубае.

Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии.

Кори Гауфф - Ига Швёнтек 6:4, 6:2

Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Кори Гауфф два эйса, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале Ига Швёнтек встретится либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с американкой Джессикой Пегулой.