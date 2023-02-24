Энди Маррей вышел в финал турнире в Дохе, где может сыграть с Оже-Альяссимом

Британский теннисист Энди Маррей одолел представителя Чехии Иржи Легечку на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Энди Маррей - Иржи Легечка 6:0, 3:6, 7:6 (8:6)

По ходу встречи британец спас пять матчболов. В третьем сете на своей подаче он отыграл два матчбола. Легечка подавал при счёте 5:4 в свою пользу в решающей партии и вёл 40:0, однако не смог реализовать преимущество. Маррей выиграл пять мячей кряду и сравнял счёт, а затем вырвал победу на тай-брейке.

Британский теннисист выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти.