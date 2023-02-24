Ига Швёнтек: Хочу насладиться своей игрой в Дубае

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась мыслями о победе над американкой Кори Гауфф в полуфинале турнира в Дубае.

"Коко — отличный игрок. Я знала, что будет тяжело. Особенно после прошлого года, мы играли пять раз, так что это всегда сложно, потому что никогда не знаешь, увидишь ли ты что-то новое у неё или нет. Я просто хотела сосредоточиться на себе и продолжать побеждать.

Вчера у меня был выходной, потому что Каролина Плишкова снялась, к сожалению, поэтому я использовала это время, чтобы лучше восстановиться. Хочу насладиться своей игрой в Дубае, потому что я действительно хочу получить от этого большую уверенность. И я очень рада, что могу продолжать выигрывать. Надеюсь, завтра тоже будет хороший матч", — сказала Швёнтек в интервью на корте.