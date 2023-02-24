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Киченок и Остапенко покинули парный турнир в Дубае

Теннис
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Теннисистки были близки к успеху

Киченок и Остапенко покинули парный турнир в Дубае

фото - btu.org.ua

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Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли в полуфинале турнира в Дубае. Украинско-латвийский дуэт не смог обыграть россиянок Веронику Кудерметову и Людмилу Самсонову.

Дубай. Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (-) 5:7, 2:6

Киченок и Остапенко провели четвёртый совместный полуфинал в этом году и потерпели третье поражение.

В январе они играли на этой стадии на турнирах WTA 500 Аделаиде, а на прошлой недели дошли до финала турнира WTA 500 в Дохе.

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В статье: Людмила Киченок
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Источник:
BTU

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