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Джокович показал первые кадры с тренировок в Дубай. Видео
Серб готовится к турниру
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович поделился со своими поклонниками новым видео. Лучший теннисист планеты показал, как проводит тренировки на кортах Дубай и готовится к старту предстоящего турнира. Квалификационный раунд соревнований уже начался. Соответствующее видео серб разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее Киченок и Остапенко
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