Джокович показал первые кадры с тренировок в Дубай. Видео

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович поделился со своими поклонниками новым видео. Лучший теннисист планеты показал, как проводит тренировки на кортах Дубай и готовится к старту предстоящего турнира. Квалификационный раунд соревнований уже начался. Соответствующее видео серб разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Киченок и Остапенко покинули парный разряд Дубай.