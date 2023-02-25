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Джокович показал первые кадры с тренировок в Дубай. Видео

Теннис
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Серб готовится к турниру

Джокович показал первые кадры с тренировок в Дубай. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович поделился со своими поклонниками новым видео. Лучший теннисист планеты показал, как проводит тренировки на кортах Дубай и готовится к старту предстоящего турнира. Квалификационный раунд соревнований уже начался. Соответствующее видео серб разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Киченок и Остапенко покинули парный разряд Дубай.

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В статье: Новак Джокович
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