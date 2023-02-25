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Свитолина: Наш спорт отброшен на 10 лет назад

Теннис
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Может и на больше

Свитолина: Наш спорт отброшен на 10 лет назад

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о последствиях российской войны в нашем государстве для отечественного спорта. Ее слова цитирует The Telegraph:

"Это тяжело видеть. Думаю, наш спорт отброшен на 10 лет назад. Дети напуганы по поводу своего будущего. Для них сейчас главное быть в безопасности, иметь дом и родителей рядом, а потом – их спорт.

Идти по улицам Киева было очень тяжело психологически. Видеть большую разницу по сравнению с тем, когда я здесь была в прошлый раз. Грустно видеть, что произошло с Украиной.

Знаю, что это вопрос отдаленного будущего, но мечтаю создать теннисный центр для детей в Киеве.

Российские войска разрушают нашу страну. Это оказывает большое влияние, когда выходишь играть против человека, представляющего эту страну. Произошедшее в Австралии не удивляет, но все эти флаги и портреты путина делают спорту плохой имидж" – сказала она.

Напомним, что ранее Джокович показал тренировку в Дубай.

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В статье: Элина Свитолина
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