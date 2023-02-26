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Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира в Мексике
Желаем удачной игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №100) успешно стартовала на турнире в Монтерее (Мексика).
В первом круге квалификации наша спортсменка победила представительницу Италии Камилу Розателло (WTA №239). Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Леси, на счету которой 9 подряд выигранных очков, 5 из 7 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 3 двойные ошибки и 0 эйсов.
В финале квалификации за право сыграть в основной сетке соревнований Цуренко будет играть против Аны Конюх (WTA №143) из Хорватии.
Напомним, что ранее Свитолина
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