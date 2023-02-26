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Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира в Мексике

Теннис
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Желаем удачной игры

Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира в Мексике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №100) успешно стартовала на турнире в Монтерее (Мексика).

В первом круге квалификации наша спортсменка победила представительницу Италии Камилу Розателло (WTA №239). Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Леси, на счету которой 9 подряд выигранных очков, 5 из 7 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 3 двойные ошибки и 0 эйсов.

В финале квалификации за право сыграть в основной сетке соревнований Цуренко будет играть против Аны Конюх (WTA №143) из Хорватии.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о влиянии войны на спорт Украины.

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В статье: Леся Цуренко
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