Цуренко успешно стартовала в квалификации турнира в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №100) успешно стартовала на турнире в Монтерее (Мексика).

В первом круге квалификации наша спортсменка победила представительницу Италии Камилу Розателло (WTA №239). Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу Леси, на счету которой 9 подряд выигранных очков, 5 из 7 реализованных брейков, 2 из 4 отыгранных брейков, 3 двойные ошибки и 0 эйсов.

В финале квалификации за право сыграть в основной сетке соревнований Цуренко будет играть против Аны Конюх (WTA №143) из Хорватии.