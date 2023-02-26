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Свитолина мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения. Фото

Теннис
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Хорошая собачка

Свитолина мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения. Фото

фото - JetSetter.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения – один год. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Нашему милому создателю проблем один год сегодня" – написала она.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о влиянии войны на спорт в Украине.

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В статье: Элина Свитолина
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