Свитолина мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения – один год. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Нашему милому создателю проблем один год сегодня" – написала она.