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Свитолина мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения. Фото
Хорошая собачка
фото - JetSetter.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка мило поздравила своего домашнего любимца с днем рождения – один год. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Нашему милому создателю проблем один год сегодня" – написала она.
Напомним, что ранее Свитолина
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