Ястремская и Костюк сыграют в основной сетке турнира в Остине

С 27 февраля по 5 марта в американском Остине пройдет теннисный турнир серии WTA 250.

На соревнованиях будет двойное украинское представительство.

Так, Марта Костюк (WTA №55) в первом круге сыграет против представительницы Венгрии Далмы Галф (№83 WTA).

Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №122) будет стартовать матчем против немки Анны-Лены Фридсам (№107 WTA).

Отметим, что в случае удачной игры наших спортсменок они могут встретиться друг с другом на стадии 1/4 финала.