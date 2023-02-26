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Ястремская и Костюк сыграют в основной сетке турнира в Остине
Удачи нашим спортсменкам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 27 февраля по 5 марта в американском Остине пройдет теннисный турнир серии WTA 250.
На соревнованиях будет двойное украинское представительство.
Так, Марта Костюк (WTA №55) в первом круге сыграет против представительницы Венгрии Далмы Галф (№83 WTA).
Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №122) будет стартовать матчем против немки Анны-Лены Фридсам (№107 WTA).
Отметим, что в случае удачной игры наших спортсменок они могут встретиться друг с другом на стадии 1/4 финала.
Напомним, ранее Цуренко с
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