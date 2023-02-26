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Ястремская и Костюк сыграют в основной сетке турнира в Остине

Теннис
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Удачи нашим спортсменкам

Ястремская и Костюк сыграют в основной сетке турнира в Остине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С 27 февраля по 5 марта в американском Остине пройдет теннисный турнир серии WTA 250.

На соревнованиях будет двойное украинское представительство.

Так, Марта Костюк (WTA №55) в первом круге сыграет против представительницы Венгрии Далмы Галф (№83 WTA).

Еще одна украинка Даяна Ястремская (WTA №122) будет стартовать матчем против немки Анны-Лены Фридсам (№107 WTA).

Отметим, что в случае удачной игры наших спортсменок они могут встретиться друг с другом на стадии 1/4 финала.

Напомним, ранее Цуренко с победы стартовала в квалификации турнира в Мексике.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская
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