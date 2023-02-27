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Карлос Алькарас не смог защитить титул в финале турнира в Рио-де-Жанейро
Испанец уступил в трехсетовом матче
Фото: The New Yorker
Теннисист из Великобритании Кэмерон Норри оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса в финале турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Встреча проходила на стадионе "Жокей Клуб Бразилейро" и продлилась 2 часа 41 минуту.
Кэмерон Норри - Карлос Алькарас 5:7, 6:4, 7:5
Кэмерон выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Алькараса четыре эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Напомним, что предыдущим победителем грунтового турнира в Рио-де-Жанейро является именно Алькарас.
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