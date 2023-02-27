Карлос Алькарас не смог защитить титул в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Теннисист из Великобритании Кэмерон Норри оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса в финале турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Встреча проходила на стадионе "Жокей Клуб Бразилейро" и продлилась 2 часа 41 минуту.

Кэмерон Норри - Карлос Алькарас 5:7, 6:4, 7:5

Кэмерон выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Алькараса четыре эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Напомним, что предыдущим победителем грунтового турнира в Рио-де-Жанейро является именно Алькарас.