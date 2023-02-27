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Новак Джокович побил рекорд, который держался с 1997 года

Теннис
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Серб снова в топах

Новак Джокович побил рекорд, который держался с 1997 года

Фото: The Denver Channel

Новина українською

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович проводит 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Таким образом, Джокович побил рекорд немецкой спортсменки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Отметим, её рекорд держался с 1997 года.

На своём последнем турнире Australian Open Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах "Большого шлема".

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В статье: Новак Джокович
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