Новак Джокович побил рекорд, который держался с 1997 года

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович проводит 378-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Таким образом, Джокович побил рекорд немецкой спортсменки Штеффи Граф, которая провела в качестве первой ракетки мира 377 недель. Отметим, её рекорд держался с 1997 года.

На своём последнем турнире Australian Open Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах "Большого шлема".