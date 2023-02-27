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Энди Маррей снялся с турнира АТР-500 в Дубае
Причина неизвестна
Фото: HBW News
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире категории ATP-500 в Дубае.
В основной сетке его заменит лаки-лузер, который встретится с представителем Польши и чемпионом Марселя Хубертом Хуркачем.
По ходу соревнований британец неоднократно играл трёхсетовые матчи, а во встрече с чехом Иржи Легечкой он ушёл с пяти матчболов.
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