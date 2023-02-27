  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Энди Маррей снялся с турнира АТР-500 в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Маррей снялся с турнира АТР-500 в Дубае

Теннис
(1 голосов)

Причина неизвестна

Энди Маррей снялся с турнира АТР-500 в Дубае

Фото: HBW News

Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не сыграет на турнире категории ATP-500 в Дубае.

В основной сетке его заменит лаки-лузер, который встретится с представителем Польши и чемпионом Марселя Хубертом Хуркачем.

По ходу соревнований британец неоднократно играл трёхсетовые матчи, а во встрече с чехом Иржи Легечкой он ушёл с пяти матчболов.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас назвал причину поражения в финале турнира в Рио-де-Жанейро
yellow-arrow
Новак Джокович побил рекорд, который держался с 1997 года
yellow-arrow
Карлос Алькарас не смог защитить титул в финале турнира в Рио-де-Жанейро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде