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Карлос Алькарас назвал причину поражения в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Теннис
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Испанец прокомментировал результат

Карлос Алькарас назвал причину поражения в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Фото: HBvL

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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о поражении от британца Кэмерона Норри в финале турнира категории ATP-250 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

"Это был очень трудный матч, у меня были шансы, но я ими не воспользовался, и вот что происходит, когда упускаешь их в игре против такого теннисиста, как Норри. Что касается физики, я не смог сохранить самый высокий уровень до конца матча. Невозможно жить в таком напряжённом графике. Нужно восстановиться.

График очень напряжённый, и мне требовалось показывать максимум 15 дней без перерыва. В итоге я играл с болью и вызвал физиотерапевта, у меня побаливала та же мышца, что и несколько месяцев назад. Это сложно. С таким игроком, как Норри, который упорно борется на грунте, с высокой влажностью сложно делать виннерсы и рисковать в розыгрышах, и в итоге я допустил ошибки, которые обычно не допускаю", — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

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В статье: Карлос Алькарас
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