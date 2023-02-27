Новак Джокович: Я стараюсь по-настоящему выжать максимум из момента в каждом турнире

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович высказался о своём желании завоёвывать титулы на каждом турнире.

"Куда бы я ни пошёл, я хочу победить. Каждый трофей, который я выигрываю сейчас, может стоить в три или четыре раза больше, чем некоторые трофеи, которые я выиграл 10 лет назад, потому что я знаю, что это другое.

Не знаю, сколько времени у меня осталось; сколько ещё лет я буду играть. Я стараюсь по-настоящему выжать максимум из момента в каждом турнире, в котором играю", — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Дубае.