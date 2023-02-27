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Новак Джокович: Я стараюсь по-настоящему выжать максимум из момента в каждом турнире
Серб рассказал, что цели неизменны
Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович высказался о своём желании завоёвывать титулы на каждом турнире.
"Куда бы я ни пошёл, я хочу победить. Каждый трофей, который я выигрываю сейчас, может стоить в три или четыре раза больше, чем некоторые трофеи, которые я выиграл 10 лет назад, потому что я знаю, что это другое.
Не знаю, сколько времени у меня осталось; сколько ещё лет я буду играть. Я стараюсь по-настоящему выжать максимум из момента в каждом турнире, в котором играю", — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Дубае.
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