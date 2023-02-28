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Марта Костюк и Даяна Ястремская уступили на старте парного турнира в Остине
Украинская теннисистки провели тяжелый матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
28 февраля Марта Костюк и Даяна Ястремская уступила в первом круге соревнований в США. Украинская пара не смогла одержать победу в первом круге парного турнира WTA 250 в США.
Остин, США. Первый круг
Марта Костюк/Даяна Ястремская (Украина) - Слоан Стивенс/Алиша Паркс (США, OSE) 5:7, 6:3, 6-10
Для украинок этот матч стал восьмым совместным. Сегодня они сыграют свои первые матчи на турнире в одиночном разряде.
Стивенс и Паркс в четвертьфинале сыграют против Надежды Киченок и Анны-Лены Фридсам, которые вчера выиграли свой матч первого круга.
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