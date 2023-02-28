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Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Дубае

Теннис
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Канадец мог упустить победу

Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Дубае

Фото: Eurosport

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Девятая ракетка мира, канадец Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира категории ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Оже-Альяссим обыграл американца Максима Кресси, занимающему 36-ю строчку мирового теннисного рейтинга.

Феликс Оже-Альяссим - Максим Кресси 7:6 (7:4), 3:6, 6:3

Встреча проходила на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 59 минут. Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 14. Кресси по ходу матча выполнил 27 эйсов, допустил 25 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В матче второго круга турнира в Дубае Оже-Альяссим сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

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В статье: Феликс Оже-Альяссім
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