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"То, что ты с нами - это самое прекрасное и ошеломляющее чувство": Анжелик Кербер стала мамой
Пополнение в семье теннисистки
фото - flashscore.com.ua
Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала малой, об этом спортсменка уведомила своих подписчиков, написав пост на своей странице в Instagram:
"Добро пожаловать в нашу семью, Лиана 25.02.2023. То, что ты с нами, — это самое прекрасное и ошеломляющее чувство, которое мы только могли себе представить", - написала Кербер.
Анжелик Кербер в своей карьере трижды побеждала на турнирах серии Grand Slam - Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018. Ко всему прочему, 2016 год она завершила в ранге первой ракетки мира.
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