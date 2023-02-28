Рафаэль Надаль пропустит Мастерс в Индиан-Уэллсе

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира категории "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США). Напомним, что соревнования пройдут с 8 по 19 марта.

Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Напомним, в прошлом году на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе Рафаэль Надаль добрался до финала, в котором проиграл американцу Тейлору Фритцу